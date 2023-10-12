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Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев обыграл 69-ю ракетку мира

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Бейбит Жукаев
Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев обыграл 69-ю ракетку мира, первого сеянного турнира в Китае, австралийца Танаси Коккинакиса и прошел в четвертьфинал «Челленджера», передает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

На турнире серии «Челленджер» в китайском Шэньчжэне определились первые четвертьфиналисты. 

Бейбит Жукаев (302 АТР) продолжает свою победную серию в Китае. Во втором круге уроженец города Актау преподнёс приятный сюрприз, обыграв первую ракетку турнира австралийца Танаси Коккинакиса (69 АТР) со счетом 6:3, 6:4.

Алматинец Денис Евсеев (260 АТР) также пробился в 1/4 финала, ожидаемо обыграв во втором круге китайца Цуй Цзе (585 АТР) - 6:4, 6:0.

Соперники казахстанцев по четвертьфиналу определятся позже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2040769-kazahstanskiy-tennisist-beybit-zhukaev-obygral-69-yu-raketku-mira/

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