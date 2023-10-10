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Стал известен состав женской сборной Казахстана по теннису на чемпионат мира

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Сборная Казахстана по теннису
Сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

Опубликована игровая заявка национальной женской команды Казахстана на командный чемпионат мира «Кубок Билли Джин Кинг»​, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Тренерский штаб во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (5-й номер одиночного рейтинга WTA), Юлия Путинцева (68-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (32-й номер парного рейтинга WTA), Жибек Куламбаева (154-й номер парного рейтинга WTA) и Аружан Сагандыкова  (743-й номер одиночного рейтинга WTA).

Сборная Казахстана по жеребьёвке попала в группу «В», где сыграет с командами Словении и Австралии. Австралийки - серебряные призёры прошлогоднего чемпионата мира, а в целом 7 раз в своей истории становились лучшими на планете. 

Finals of the 2023 Billie Jean King Cup by Gainbridge пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания). Помимо Казахстана в первенстве мира примут участие ещё 11 команд: Швейцария (победитель «Кубка Билли Джин Кинг» 2022 года), Австралия, Франция, Канада, Чехия, Италия, США, Испания, Словения, Германия и Польша (обладательница уайлд-кард).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2040373-stal-izvesten-sostav-zhenskoy-sbornoy-kazahstana-po-tennisu-na-chempionat-mira/

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