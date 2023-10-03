Адриан Маннарино стал победителем Astana Open ATP-250

Французский теннисист Адриан Маннарино в финале одолел американца Себастьяна Корду и стал чемпионом турнира серии ATP-250 в Астане, передает NUR.KZ.

В одиночном разряде Адриан Маннарино, занимающий 34-ю строчку рейтинга АТР выиграл у 23-летнего американца Себастьяна Корды (28 место АТР). Противостояние на корте завершилось в трех сетах со счетом - 4:6, 6:3, 6:2. Для 35-летнего француза, это четвертый титул АТР-250 в карьере. Также, это третий финал в карьере Маннарино на турнирах в столице Казахстана.

В 2020 году в финале он уступил австралийцу Джону Миллмэну. В прошлом сезоне на ATP-500 он дошел до финала в парном разряде, где вместе с соотечественником Фабрисом Мартеном проиграл дуэту из Хорватии Никола Мектич и Мате Павич.

В парном разряде победу на Astana Open ATP-250 одержал американский дуэт. Натаниэль Лэммонс и Джексон Уитроу ﻿взяли верх над Мате Павичем из Хорватии и Джоном Пирсом из Австралии.

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