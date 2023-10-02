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Елена Рыбакина стартует с победы на турнире WTA-1000 в Пекине

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над китайской теннисисткой Чжен Цзинвень в первом круге турнира серии WTA-1000 в Пекине, передает NUR.KZ.

Рыбакина, занимающая пятую строчку рейтинга женской теннисной ассоциации, встречалась с местной теннисисткой, которая располагается на 23-й позиции WTA. Встреча продлилась всего час. Елена довольно легко проходит Цзинвень. Соперница смогла забрать только три сета за всю игру. Итоговый счет в двух сетах - 6:1, 6:2.

Во втором круге победительница Уимблдона-2022 Рыбакина сыграет против полуфиналистки того же самого Уимблдона, немецкой теннисистки Татьяны Марии, которая занимает в рейтинге 53-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2039181-elena-rybakina-startuet-s-pobedy-na-turnire-wta-1000-v-pekine/

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