Елена Рыбакина стартует с победы на турнире WTA-1000 в Пекине

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над китайской теннисисткой Чжен Цзинвень в первом круге турнира серии WTA-1000 в Пекине, передает NUR.KZ.

Рыбакина, занимающая пятую строчку рейтинга женской теннисной ассоциации, встречалась с местной теннисисткой, которая располагается на 23-й позиции WTA. Встреча продлилась всего час. Елена довольно легко проходит Цзинвень. Соперница смогла забрать только три сета за всю игру. Итоговый счет в двух сетах - 6:1, 6:2.

Во втором круге победительница Уимблдона-2022 Рыбакина сыграет против полуфиналистки того же самого Уимблдона, немецкой теннисистки Татьяны Марии, которая занимает в рейтинге 53-е место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.