Елена Рыбакина узнала первую соперницу по турниру в Токио

Пятая ракетка мира в женском одиночном разряде Елена Рыбакина встретится в первом круге соревнований в Токио с чешской теннисисткой Линдой Носковой, передает NUR.KZ.
Первая ракетка Казахстана получила не совсем удобную сетку на турнире WTA-500 в Токио. Женская теннисная ассоциация не дала Рыбакиной право пропустить первый круг. Первая соперница Елены занимает 41-е место в рейтинге WTA.
Ранее они встречались между собой один раз, на Открытом чемпионате Франции "Ролан Гаррос" в этом года. В том матче победу одержала казахстанка в двух сетах со счетом - 6:3, 6:3.
Также, Рыбакина попала в одну половину сетки со второй ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Швёнтек. Матч Рыбакина — Швёнтек может состояться уже на стадии четвертьфинала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2037842-elena-rybakina-uznala-pervuyu-sopernitsu-po-turniru-v-tokio/