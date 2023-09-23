Елена Рыбакина узнала первую соперницу по турниру в Токио

Пятая ракетка мира в женском одиночном разряде Елена Рыбакина встретится в первом круге соревнований в Токио с чешской теннисисткой Линдой Носковой, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана получила не совсем удобную сетку на турнире WTA-500 в Токио. Женская теннисная ассоциация не дала Рыбакиной право пропустить первый круг. Первая соперница Елены занимает 41-е место в рейтинге WTA.

Ранее они встречались между собой один раз, на Открытом чемпионате Франции "Ролан Гаррос" в этом года. В том матче победу одержала казахстанка в двух сетах со счетом - 6:3, 6:3.

Также, Рыбакина попала в одну половину сетки со второй ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Швёнтек. Матч Рыбакина — Швёнтек может состояться уже на стадии четвертьфинала.

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