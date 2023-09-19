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Юлия Путинцева разгромно победила в первом круге турнира в Китае

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Теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

Представительница сборной Казахстана по теннису Юлия Путинцева одержала уверенную победу в первом раунде турнира Guangzhou Open в Гуанчжоу (Китай), передает NUR.KZ.

В стартовом матче казахстанке противостояла Ю Сяоди из Китая. Путинцева не оставила сопернице шансов, обыграв ее в двух сетах. Итоговый счет составил 6:4, 6:0.

На корте теннисистки провели один час и 45 минут. За все время встречи Юлия ни разу не подала навылет. При этом она допустила две двойные ошибки.

В следующем раунде Юлия Путинцева сыграет с представительницей Дании Кларой Таусон. Матч запланирован на 20 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2037286-yuliya-putintseva-razgromno-pobedila-v-pervom-kruge-turnira-v-kitae/

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