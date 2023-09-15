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Сборная Казахстана по теннису продолжает подготовку к "Кубку Дэвиса"

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Капитан сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин
Капитан сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Мужская сборная Казахстана по теннису продолжает тренировки в столице Болгарии, где уже завтра стартует поединок плей-офф «Кубка Дэвиса», передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На традиционной пресс-конференции капитанов команд, лидер казахстанской сборной - Юрий Щукин отметил, что не следует недооценивать соперника.

«Мы полностью готовы к предстоящему матчу, игроки приехали сюда заранее, мы адаптировались к корту и условиям. Соперник, возможно, сыграет без своего лидера Григора Димитрова, но, несмотря на это, имеет сильный и боевой состав. Кубок Дэвиса — это игра командная, и здесь абсолютно другой настрой.

Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть оппонентов и пройти дальше. Знаем соперника - на что он способен, поэтому будет интересное двухдневное противостояние» - заявляет Щукин.

Напомним, 16-17 сентября в Софии на грунтовом корте местного Национального теннисного центра команда Казахстана сыграет со сборной Болгарии матчи плей-офф «Кубка Дэвиса».

Это будет первая очная встреча между командами. Сборная Болгарии ранее никогда не пробивалась в финальную стадию «Кубка Дэвиса».

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2036767-sbornaya-kazahstana-po-tennisu-prodolzhaet-podgotovku-k-kubku-devisa/

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