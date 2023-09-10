Ана Данилина о победе на US Open: У меня нет слов

Анна Данилина стала первой казахстанской теннисисткой, кому удалось выиграть US Open в смешанном парном разряде. После победы спортсменка поблагодарила своего партнера, сообщает сайт WTA.
Напомним, на турнире казахстанка выступала в паре с Харри Хелиоваарой из Финляндии.
"Хочу поблагодарить Харри. У меня просто нет слов. Это был прекрасный турнир. Во всем. Я счастлива",- озвучила Данилина.
Отметим, что в финале им противостоял дуэт Джессика Пегула/Остин Крайчек (США). Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:4 в пользу Харри и Данилиной.
Таким образом, Данилина стала первой казахстанской теннисисткой, победившей в миксте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2035982-ana-danilina-o-pobede-na-us-open-u-menya-net-slov/