Ана Данилина о победе на US Open: У меня нет слов

Анна Данилина стала первой казахстанской теннисисткой, кому удалось выиграть US Open в смешанном парном разряде. После победы спортсменка поблагодарила своего партнера, сообщает сайт WTA.

Напомним, на турнире казахстанка выступала в паре с Харри Хелиоваарой из Финляндии.

"Хочу поблагодарить Харри. У меня просто нет слов. Это был прекрасный турнир. Во всем. Я счастлива",- озвучила Данилина.

Отметим, что в финале им противостоял дуэт Джессика Пегула/Остин Крайчек (США). Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:4 в пользу Харри и Данилиной.

Таким образом, Данилина стала первой казахстанской теннисисткой, победившей в миксте.

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