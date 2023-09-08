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Определились финалистки US Open-2023

Опубликовано:

Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В американском городе Нью-Йорк определились финалистки престижного мирового турнира US Open-2023. В главном матче сыграют Арина Соболенко (Беларусь) и Коко Гауфф (США), передает NUR.KZ.

Соболенко в своем полуфинале совершила камбэк. В матче против американки Мэдисон Киз она уступила в первом сете. Однако затем ей удалось забрать оставшиеся два, пробившись в итоге в финал. Соболенко выиграла у Киз со счетом 0:6, 7:6, 7:6.

Гауфф в свою очередь оказалась сильнее Каролины Муховой из Чехии. Американская теннисистка одержала победу со счетом 6:4, 7:5.

Добавим, что финал состоится 10 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2035863-opredelilis-finalistki-us-open-2023/

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