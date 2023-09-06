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Денис Евсеев пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Турции

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Денис Евсеев
Денис Евсеев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел в четвертьфинал турнира категории "Челленджер", который в эти дни проходит в городе Стамбул (Турция), передает NUR.KZ.

В 1/8 финала Евсеев сыграл против местного теннисиста Корая Кырчи.

Встреча продлилась два сета. Евсеев победил с итоговым счетом 6:2, 7:6.

На корте теннисисты провели один час и 19 минут. Казахстанский теннисист два раза подал навылет. При этом он допустил три двойные ошибки.

За выход в полуфинал ему предстоит сразить против Лукаша Кляйна, который на турнире представляет Словакию. Матч намечен на 8 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2035570-denis-evseev-probilsya-v-14-finala-tennisnogo-turnira-v-turtsii/

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