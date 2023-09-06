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Сборная Казахстана по настольному теннису квалифицировалась на командный чемпионат мира 2024

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Сборная Казахстана по настольному теннису
Сборная Казахстана по настольному теннису: Фото: пресс-служба Федерации настольного тенниса Казахстана

Национальная команда обеспечила себе лицензию, выйдя в четвертьфинал чемпионата Азии, который в эти дни проходит в корейском Пхенчхане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса Казахстана.

Мужская и женская команды пробились в основную сетку, одолев Бангладеш, Непал, Пакистан, Кыргызстан и Узбекистан со счетом 3:0, а также Таиланд со счетом 3:2. В четвертьфинале мужчины уступили хозяевам континентального первенства сборной Южной Кореи, которая на последних трех чемпионатах мира выигрывала бронзовые медали, а женщины - бронзовым призерам чемпионата мира 2018 команде Гонконга.

«Наша команда попала в восьмерку лучших и отобралась на чемпионат мира. Это лучший результат в Центральной Азии: среди наших соседей спортсменки Узбекистана заняли 10-е, а мужчины 15-е место, Кыргызстан завершил соревнования на 21-й позиции.

В этом году приехали очень сильные спортсмены. В составе сборной Китая выступает пятикратный Олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира Ма Лонг, а в сборной Южной Кореи многократный чемпион Азии Ли Сан Су. Наши спортсмены хорошо проявили себя. Алан Курмангалиев и Кирилл Герасименко провели несколько хороших матчей со сборной Кореи, уступив лишь в последнем сете – 2:3. Мы рады, что и мужская, и женская сборные Казахстана смогли пробиться со своих групп под первым номером, это хороший показатель», - прокомментировал генеральный секретарь Федерации настольного тенниса Казахстана Данил Пак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2035491-sbornaya-kazahstana-po-nastolnomu-tennisu-kvalifitsirovalas-na-komandnyy-chempionat-mira-2024/

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