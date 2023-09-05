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Арина Соболенко: Рада, но хотела стать первой ракеткой мира после битвы на корте

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Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Elsa/Getty Images

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко стала первой ракеткой мира. Спортсменка отметила, что хотела возглавить топ-лист WTA другим образом, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт WTA.

Напомним, Соболенко возглавила рейтинг после поражения прежнего лидера Иги Швентек в 1/8 финала US Open. Полячка проиграла Елене Остапенко (Латвия).

"Мне было очень любопытно, что там происходило на корте. Но я себя заставляла лечь спать, не смотреть на счет. Я знала, что если узнаю результат, то мне будет сложно уснуть.

Я просто подумала: "Нет! У меня завтра матч, мне нужно сфокусироваться на нем".

Однако я не хотела, чтобы Ига проиграла. Когда шел ее матч с Остапенко, я думала: "Давай, выиграй". Считала, что она сможет выйти в финал. И я бы сделала все возможное, чтобы также стать финалисткой и решить все на корте.

Поэтому мне было грустно, но в то же время я должна радоваться. Она ведь не просто так понизилась в рейтинге. Весь год я играла хорошо, оказывала на нее давление.

Я рада, но хотела стать первой ракеткой мира после битвы на корте",- озвучила Соболенко.

Добавим, что в 1/4 финала US Open Соболенко сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2035343-arina-sobolenko-rada-no-hotela-stat-pervoy-raketkoy-mira-posle-bitvy-na-korte/

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