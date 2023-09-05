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30 лет независимости Казахстана

Анна Данилина вышла в полуфинал US Open

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина: Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина впервые в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата США в смешанном разряде, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

28-летняя казахстанка в четвертьфинале последнего турнира Большого шлема в этом году в паре с финном Харри Хелиоваара встречалась с китайско-бельгийским дуэтом Ифан Сюй и Йоран Флиген. На корте теннисисты провели один час и 41 минуту. В миксте Данилина одерживает победу в двух сетах со счетом - 7:5, 7:6.

Теперь же, соперниками Анны и Харри в полуфинале станут победители матча между парами Барбора Стрыцова (Чехия) / Сантьяго Гонсалес (Мексика) и Ена Шибахара (Япония) / Мате Павич (Хорватия).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2035290-anna-danilina-vyshla-v-polufinal-us-open/

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