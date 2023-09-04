Сборная Казахстана по настольному теннису вышла в 1/8 чемпионата Азии

Кирилл Герасименко сборная Казахстана по настольному теннису: Фото: пресс-служба Федерации настольного тенниса Казахстана

Национальная сборная Казахстана по настольному теннису успешно стартовала на чемпионате Азии, который в эти дни проходит в корейском Пхенчхане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса Казахстана.

В 26-м континентальном первенстве принимают участие женская и мужская национальные команды. На групповом этапе девушки одолели Бангладеш (3:0), Непал (3:0), Узбекистан (3:0). Женская сборная была представлена Анастасией Лавровой, Зауреш Акашевой, Ангелиной Романовской, Сарвиноз Миркадировой. В 1/8-й теннисистки встретятся с командой Гонконга.

Мужчины же в своей группе обыграли Непал (3:0), Бангладеш (3:0), Кыргызстан (3:0) и Таиланд (3:2). Честь страны в этой команде представляют - Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Владислав Захаров. На стадии 1/8-й казахстанская сборная сыграет против хозяйки турнира Кореи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2035124-sbornaya-kazahstana-po-nastolnomu-tennisu-vyshla-v-18-chempionata-azii/