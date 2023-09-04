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Казахстанская теннисистка выиграла турнир в Праге

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Жибек Куламбаева и Марта Кубка
Жибек Куламбаева и Марта Кубка: Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала чемпионкой в парном разряде на грунтовом турнире серии ITF в чешской Праге, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Жибек Куламбаева с представительницей Польши Мартой Кубкой выиграла парный разряд турнира серии ITF W60 в Праге с призовым фондом 60 тысяч долларов. В финале Жибек и Мартина одержали победу над итальянской парой Ангелика Морателли и Камилла Розателло в двух сетах со счетом 7:6, 6:4.

Таким образом, Куламбаева выиграла четвертый титул серии ITF в парных разрядах в нынешнем сезоне и 23-й титул в карьере. Причем эта награда стала второй, завоеванной в дуэте с Кубкой. В мае этого года теннисистки победили на турнире в Белграде (Сербия)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2035098-kazahstanskaya-tennisistka-vyigrala-turnir-v-prage/

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