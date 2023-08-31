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Рыбакина может получить путевку на Итоговый турнир WTA уже после следующего матча

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Фото: ktf.kz

Первой ракетке Казахстана Елене Рыбакиной не хватает всего лишь 39 очков для того, чтобы досрочно отобраться на Итоговый турнир WTA-2023, передает NUR.KZ.

Победительница Уимблдона может получить путевку уже после следующего матча, если одержит победу в третьем круге Открытого чемпионата США против представительницы Румынии Сораны Кырстя (30-е место в рейтинге WTA).

На данный момент досрочно на Итоговый турнир WTA отобрались первая и вторая ракетки мира в женском одиночном разряде полька Ига Швентек и белоруска Арина Соболенко.

Женский Итоговый турнир будет проходить в конце октября. Место пока неизвестно.

Итоговый турнир - ежегодный теннисный турнир, завершающий профессиональный сезон. В турнире участвуют игроки и пары, показавшие лучшие результаты в текущем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034732-rybakina-mozhet-poluchit-putevku-na-itogovyy-turnir-wta-uzhe-posle-sleduyuschego-matcha/

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