Соперница Рыбакиной объяснила, почему решила сняться с матча

Айла Томлянович в первом круге US Open: Фото: instagram.com / ajlatom

Австралийская теннисистка и оппонентка Елены Рыбакиной по второму кругу US Open Айла Томлянович рассказала в своих социальных сетях о причине отказа выйти на корт против казахстанки, передает NUR.KZ.

«Не хотела делать этот пост грустным, хоть даже сегодня я и снялась с турнира. Моему телу все еще нужно время, чтобы приспособиться к интенсивности тенниса высокого уровня. Я горжусь той работой, которую мы проделали, чтобы попасть сюда, просто это оказалось немного рано. Спасибо нью-йоркским фанатам за поддержку. Возвращаюсь к работе», — обращается к подписчикам в Instagram Stories Айла.

Первая ракетка Казахстана должна была сыграть с Томлянович сегодня утром, но австралийка не вышла на корт и снялась с турнира Большего шлема за несколько часов до игры. Тем самым, победительница Уимблдона на отказе соперницы вышла в третий круг, где встретится с румынкой Сораной Кырстя (30-е место в рейтинге WTA).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034694-sopernitsa-rybakinoy-obyasnila-pochemu-reshila-snyatsya-s-matcha/