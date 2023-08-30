Слезы после поражения: знаменитая теннисистка расплакалась после вылета с US Open

Мария Саккари: Фото: Championat.com

Бывшая третья ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари не смогла сдержать эмоций на пресс-конференции после проигрыша в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

В матче первого круга US Open—2023 Саккари (8 WTA) со счётом 4:6, 4:6 проиграла испанке Ребеке Масаровой (71 WTA). На корте теннисистки провели 1 час 27 минут.

«На старте я нервничала, но начала довольно хорошо. Я не знаю, что со мной происходило дальше. Я вела в первом сете со счётом 4:1, играла не очень хорошо, но делала то, что должна была делать. При этом продолжала испытывать беспокойство. Не могу это объяснить. Было очень некомфортно. Это точно не недостаток усилий с моей стороны», — отвечает журналистам Мария.

К слову сказать, это поражение стало для греческой теннисистки третьим подряд в первом круге турниров серии Большого шлема.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034549-slezy-posle-porazheniya-znamenitaya-tennisistka-rasplakalas-posle-vyleta-s-us-open/