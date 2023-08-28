Александр Бублик уступил в первом круге US Open

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик проиграл австрийцу Доминику Тиму в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису, передает NUR.KZ.

На хардовом корте Национального теннисного центра в Нью-Йорке Бублик, занимающий 25-ю строчку рейтинга ATP, провел чуть более 2-х часов. За это время он совершил 6 эйсов и допустил 17 двойных ошибок. Австрийский теннисист же, занимающий 81-ю позицию, сделал 8 эйсов и допустил 5 двойных ошибок.

В итоге казахстанский теннисист уступает в трех сетах со счетом 3:6, 2:6, 4:6 и покидает последний турнир Большого шлема в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034337-aleksandr-bublik-ustupil-v-pervom-kruge-us-open/