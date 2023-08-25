Тимофей Скатов вышел в финал квалификации US Open

Тимофей Скатов.Фото: Miguel Reis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (128-я ракетка мира) пробился в финал квалификации открытого чемпионата США - US Open с общим призовым фондом 65 млн долларов, передает NUR.KZ.

В полуфинале квалификации одиночного разряда Тимофей обыграл итальянца Рауля Бранкаччио (169-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:3.

На корте теннисисты провели один час и 38 минут. За это время Скатов сделал одну подачу навылет и реализовал пять брейк-поинтов из восьми.

За выход в основную сетку открытого чемпионата США Тимофей Скатов сразится с Джеймсом Даквортом из Австралии (112-я ракетка мира). Игра пройдет в ночь с 25 на 26 августа.

Ранее в полуфинале квалификации US Open поражение потерпел казахстанец Михаил Кукушкин. Он уступил представителю Франции Энцо Коко (182-я ракетка мира) со счетом 6:7, 2:6.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034001-timofey-skatov-vyshel-v-final-kvalifikatsii-us-open/