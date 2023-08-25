Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Тимофей Скатов вышел в финал квалификации US Open

Опубликовано:

Тимофей Скатов
Тимофей Скатов.Фото: Miguel Reis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (128-я ракетка мира) пробился в финал квалификации открытого чемпионата США - US Open с общим призовым фондом 65 млн долларов, передает NUR.KZ.

В полуфинале квалификации одиночного разряда Тимофей обыграл итальянца Рауля Бранкаччио (169-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:3.

На корте теннисисты провели один час и 38 минут. За это время Скатов сделал одну подачу навылет и реализовал пять брейк-поинтов из восьми.

За выход в основную сетку открытого чемпионата США Тимофей Скатов сразится с Джеймсом Даквортом из Австралии (112-я ракетка мира). Игра пройдет в ночь с 25 на 26 августа.

Ранее в полуфинале квалификации US Open поражение потерпел казахстанец Михаил Кукушкин. Он уступил представителю Франции Энцо Коко (182-я ракетка мира) со счетом 6:7, 2:6.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2034001-timofey-skatov-vyshel-v-final-kvalifikatsii-us-open/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.