Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин прошли во второй круг квалификации US Open

Михаил Кукушкин. Фото: Андрей Ударцев/ktf.kz

Вторая и третья ракетки Казахстана в мужском одиночном разряде Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин успешно стартовали в отборе на последнем турнире Большого шлема в этом году US Open, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Михаил Кукушкин, занимающий 243-ю строчку рейтинга ATP, одолел представителя Италии Маттиа Белуччи (184 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Другой казахстанец Тимофей Скатов (128 АТР) уверенно обыграл японца Каичи Учиду (240 АТР) - 6:2, 6:2.

Во втором раунде квалификации US Open Михаилу предстоит сыграть против француза Энцо Коко (182 АТР), а Тимофею - с итальянцем Раулем Бранкаччио (169 АТР).

Напомним, Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разярде является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2033605-timofey-skatov-i-mihail-kukushkin-proshli-vo-vtoroy-krug-kvalifikatsii-us-open/