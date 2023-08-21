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Карлос Алькарас: Не знаю, почему я заплакал после матча с Джоковичем

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Испанский теннисист Карлос Алькарас
Карлос Алькарас. Фото: David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас оценил свое выступление в финале турнира в Цинциннати (США). Он также прокомментировал свои слезы после матча, сообщает сайт ATP.

Напомним, Алькарас уступил Джоковичу в трех сетах - 7:5, 6:7, 6:7. После проигранного финала испанский теннисист заплакал.

"Я горжусь собой, честно говоря. И не знаю, почему я заплакал, ведь боролся до последнего мяча. Я почти победил одного из величайших представителей нашего вида спорта всех времен. И я ушел с корта очень, очень довольный тем, что сделал

Было очень, очень трудно играть против Новака. Тяжело дается бегать из одного угла в другой. Я старался оставаться на месте, сохранять хорошие физические кондиции, но это было тяжело.

Как я уже сказал, я оставил на корте все, что мог. Я был практически на пределе.

И для меня очень приятно слышать теплые слова от Новака в свой адрес. Он сказал, что некоторые матчи против меня были одними из самых трудных, которые он провел. Значит, что я и моя команда делаем большую работу, мы на правильном пути",- сказал Алькарас.

Добавим, что в мировом рейтинге Алькарас занимает первое место. Джокович удерживает за собой второе место. Россиянин Даниил Медведев замыкает тройку лучших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2033340-karlos-alkaras-ne-znayu-pochemu-ya-zaplakal-posle-matcha-s-dzhokovichem/

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