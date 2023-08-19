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Денис Евсеев уступил в полуфинале теннисного турнира в Польше

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Денис Евсеев
Денис Евсеев. Фото: ktf.kz

Представитель сборной Казахстана по теннису Денис Евсеев потерпел поражение в полуфинале турнира серии "Челленджер" в польском городе Гродзиск-Мазовецкий, передает NUR.KZ.

В матче за выход в финал ему противостоял Бенджамин Хассан из Ливана.

Встреча продлилась два сета. Соперник Евсеева одержал уверенную победу со счетом 6:4, 6:4.

На корте теннисисты провели один час и 24 минуты. Денис Евсеев дважды подал навылет. При этом он не допустил ни одной двойной ошибки.

Хассан в финале сыграет против Йеспера Де Цонга, представляющего на турнире сборную Нидерландов. Матч пройдет сегодня, 19 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2033146-denis-evseev-ustupil-v-polufinale-tennisnogo-turnira-v-polshe/

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