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Денис Евсеев вышел в полуфинал "Челленджера" в Польше

Опубликовано:

Денис Евсеев
Денис Евсеев. Фото: Roberto Bettacchi/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (307-я ракетка мира) пробился в полуфинал турнира серии ATP Challenger в польском городе Гродзиск-Мазовецкий, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале мужского одиночного разряда Денис обыграл представителя Франции Максима Жанвье (345-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6.

На корте теннисисты провели два с половиной часа. За это время Евсеев сделал две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из девяти.

За выход в финал Денис Евсеев встретится с ливанцем Бенджамином Хассаном (244-я ракетка мира). Игра запланирована на 18 августа в 16:00 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032935-denis-evseev-vyshel-v-polufinal-chellendzhera-v-polshe/

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