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Михаил Кукушкин проиграл на старте "Челленджера" в Стэнфорде

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Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (235-я ракетка мира) не смог пробиться во второй раунд турнира серии ATP Challenger в американском городе Стэнфорд, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Михаил уступил представителю Хорватии Борне Гойо (117-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 5:7, 6:7.

На корте теннисисты провели один час и 50 минут. За это время Михаил сделал одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта.

В следующем раунде Борна Гойо встретится с победителем пары Алекс Микельсен (США) - Сон Чхан Хон (Южная Корея).

Таким образом, на "Челленджере" в Стэнфорде больше не осталось представителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032363-mihail-kukushkin-proigral-na-starte-chellendzhera-v-stenforde/

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