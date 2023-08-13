"Я билась до конца": первая ракетка мира прокомментировала вылет из турнира в Канаде

Ига Швентек. Фото: Julian Finney/Getty Images

Первая ракетка мира Ига Швентек (Польша) не смогла выйти в финал теннисного турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канаде). В своем комментарии она отметила, что сделала на корте все возможное, сообщает tennis-infinity.com.

"Конечно, физически это был тяжелый турнир. Особенно тот матч против Каролины, который пару раз откладывался. У меня действительно не было времени во время турнира, чтобы отдохнуть и ничего не делать. Так что это было нелегко, но это не изменило того факта, что я билась до конца.

Я не была свежа против Пегулы, но обычно физическое состояние не является причиной моего поражения, поэтому я бы не сказал, что оно так уж сильно повлияло".

Напомним, Швентек в матче за выход в финал проиграла в трех американке Джессике Пегуле.

Вторая финалистка турнира определится в ночь на 14 августа. Казахстанка Елена Рыбакина сыграет против Людмилы Самсоновой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032285-ya-bilas-do-kontsa-pervaya-raketka-mira-prokommentirovala-vylet-iz-turnira-v-kanade/