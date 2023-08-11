Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала "Мастерса" в Канаде (видео)

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в 1/8 финала и вышла в следующий круг теннисного турнира категории WTA 1000 Canadian Open в Монреале (Канада), передает NUR.KZ.

Лидер женской сборной Казахстана в 1/8 финала сыграла против американки Слоан Стивенс, которая во втором круге соревнований оказалась сильнее Виктории Азаренко. Спортсменка из Беларуси снялась с турнира из-за травмы.

По итогам противостояния победу праздновала теннисистка из Казахстана - оба сета она выиграла со счетом 6:3 и в итоге вышла в четвертьфинал.

В Сети также появились видео, как Рыбакина дает автографы своим поклонникам после победы.

Добавим, что для первой ракетки Казахстана "Мастерс" в Канаде стал первым турниром после "Уимблдона-2023".

Рыбакина начала турнир со второго круга, где добилась тяжелой победы над американкой Дженнифер Брэди.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032041-elena-rybakina-vyshla-v-14-finala-mastersa-v-kanade/