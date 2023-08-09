Александр Бублик пропустит "Мастерс" в Цинциннати

Александр Бублик. Фото: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик не примет участие в соревнованиях категории Masters в американском Циннциннати, которые стартуют 13 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

7 августа Бублик на турнире серии ATP-1000 в канадском Торонто уступил в первом круге поляку Хуберту Хуркачу. После чего получил повреждение.

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"Мастерс" в Цинциннати будет проходить на хардовых кортах с 13 по 20 августа. Действующим чемпионом является 15-я ракетка мира хорват Борна Чорич. В финале прошлого года хорватский теннисист будучи 152-м в рейтинге одолел на тот момент седьмую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса(7-6, 6-2).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031798-aleksandr-bublik-propustit-masters-v-tsintsinnati/