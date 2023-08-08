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Финалистка Australian Open: что известно о первой сопернице Рыбакиной в Монреале

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина во втором круге турнира WTA-1000 в Монреале сыграет против американки Дженнифер Брэди. Соперница занимает 584-ю позицию в рейтинге и уже сотворила сенсацию.

До турнира в Монреале 28-летняя американка выступала в соревнованиях серии WTA-500 в Вашингтоне. Именно там она одержала первую победу в основной сетке спустя два года. На домашнем турнире она занимала 1056-ю позицию. Причиной долгого отсутствия и исключения из рейтинга стала травма ноги.

На юношеском уровне Дженнифер выиграла восемь титулов ITF: четыре в паре и столько же в одиночном разряде.

Дебют в WTA состоялся на открытом чемпионате США в 2014 году, тогда теннисистка получила "уайлд-кард" в парном разряде. В основу же "Больших шлемов" Брэди сможет попасть только спустя три года.

В 2017 году она преодолеет квалификацию Australian Open. Самым лучшим результатом для Брэди остается 13-я строчка рейтинга WTA и финал Australian Open-2021. В том противостоянии она уступила японке Наоме Осаке (4-6, 3-6)

На текущем турнире уже в первом круге Брэди встретила серьезную конкуренцию в лице 20-й ракетки миры латвийки Елены Остапенко. В упорном противостоянии американка смогла вырвать победу на тай-брейке (7-6, 0-6, 7-6).

Матч Рыбакина-Брэди состоится завтра, 9 августа, в 6:15 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031674-finalistka-australian-open-chto-izvestno-o-pervoy-sopernitse-rybakinoy-v-monreale/

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