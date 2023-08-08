Бублик проиграл 17-й ракетке мира на "Мастерсе" в Торонто

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (28-я ракетка мира) проиграл в стартовом круге одиночного разряде на турнире серии ATP Masters 1000 в Торонто (Канада), передает NUR.KZ.

В первом круге мужского одиночного разряда Александр уступил 17-й ракетке мира из Польши Хуберту Гуркачу в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 6:7.

На корте теннисисты провели один час и 20 минут. За это время Бублик сделал десять подач навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из трех.

В следующем раунде Хуберт Гуркач встретится с представителем Сербии Миомиром Кецмановичем (44-я ракетка мира).

Таким образом, на "Мастерсе" в Торонто больше не осталось представителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031652-bublik-proigral-17-y-raketke-mira-na-masterse-v-toronto/