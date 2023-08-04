Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Недовесов и Эскобар вышли в финал турнира АТР в парном разряде

Опубликовано:

Александр Недовесов
Александр Недовесов. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром пробились в финал турнира серии АТР 250 в Китцбюэле (Австрия) в парном разряде, передает NUR.KZ.

В полуфинале мужского парного разряда Недовесов и Эскобар оказались сильнее пары Франсишку Кабраль (Португалия)/Рафаэль Матос (Бразилия). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 4:6, 6:3, 10:7.

На корте теннисисты провели полтора часа. За это время Александр и Гонсало сделали шесть подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-поинта из двух.

В финале казахстанско-эквадорский дуэт встретится с победителем пары Александр Эрлер (Австрия)/Лукас Мидлер (Австрия) - Садио Думбия (Франция)/Фабьен Ребуль (Франция).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031327-nedovesov-i-eskobar-vyshli-v-final-turnira-atr-v-parnom-razryade/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.