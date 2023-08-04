Недовесов и Эскобар вышли в финал турнира АТР в парном разряде

Александр Недовесов. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром пробились в финал турнира серии АТР 250 в Китцбюэле (Австрия) в парном разряде, передает NUR.KZ.

В полуфинале мужского парного разряда Недовесов и Эскобар оказались сильнее пары Франсишку Кабраль (Португалия)/Рафаэль Матос (Бразилия). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 4:6, 6:3, 10:7.

На корте теннисисты провели полтора часа. За это время Александр и Гонсало сделали шесть подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-поинта из двух.

В финале казахстанско-эквадорский дуэт встретится с победителем пары Александр Эрлер (Австрия)/Лукас Мидлер (Австрия) - Садио Думбия (Франция)/Фабьен Ребуль (Франция).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031327-nedovesov-i-eskobar-vyshli-v-final-turnira-atr-v-parnom-razryade/