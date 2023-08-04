Александр Недовесов сразится за выход в финал турнира ATP 250

Александр Недовесов. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Александр Недовесов успешно выступает на турнире серии ATP 250 в Кицбюэеле (Австрия). Он пробился в полуфинал соревнований, передает NUR.KZ.

На турнире Недовесов представляет Казахстан в парном разряде. В четвертьфинальном матче Александр вместе с Гонсало Эскобаром из Эквадора сыграли против дуэта Ромен Арнеодо (Монако)/Сэм Вайссборн (Австрия).

Встреча продлилась два сета. Недовесов и Эскобар одержали уверенную победу с общим счетом 6:3, 6:2.

Недовесов с Эскобаром совершили совершили четыре подачи навылет. Также они допустили восемь двойных ошибок.

За выход в финал они сыграют против пару Рафаэль Матос (Бразилия)/Франсиско Кабрал (Португалия).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031228-aleksandr-nedovesov-srazitsya-za-vyhod-v-final-turnira-atp-250/