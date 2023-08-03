Бублик проиграл экс-шестой ракетке мира на турнире в США

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение во втором круге крупного турнира серии ATP 500, который проходит в городе Вашингтон (США), передает NUR.KZ.

Бублик начинал турнир со второго круге. Его первым соперником стал Гаэль Монфис из Франции, который в 2016 году занимал шестое место в мировом рейтинге.

Матч продлился два сета. Монфис одержал победу с общим счетом 6:3, 6:4.

На корте Монфис и Бублик провели один час 23 минуты. Казахстанский теннисист сделал три подачи навылет. При этом он допустил восемь двойных ошибок.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 1,9 миллиона долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031106-bublik-proigral-eks-shestoy-raketke-mira-na-turnire-v-ssha/