Жукаев проиграл Ивашке на турнире АТР в Лос-Кабосе

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (258-я ракетка мира) не смог пробиться во второй раунд турнира категории АТР 250 в мексиканском городе Лос-Кабос, передает NUR.KZ.

В стартовом круге одиночного разряда Бейбит уступил Илье Ивашке (113-я ракетка мира) из Беларуси. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:7.

На корте теннисисты провели два с половиной часа. За это время Жукаев сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из десяти.

В следующем раунде Илья Ивашка встретится с хорватом Борно Гойо (115-я ракетка мира).

После вылета Бейбита Жукаева в основной сетке турнира АТР в Лос-Кабосе больше не осталось представителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2031030-zhukaev-proigral-ivashke-na-turnire-atr-v-los-kabose/