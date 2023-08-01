Бублик начнет турнир в США матчем против экс-шестой ракетки мира

Александр Бублик. Фото: Silvia Lore/Getty Images

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик примет участие в крупном теннисном турнире категории АТР-500 в городе Вашингтон (США), передает NUR.KZ.

Он начнет соревнования со второго круга. Его соперником выступит французский теннисист Гаэль Монфис. Противостояние намечено на 2 августа.

Монфис в стартовом матче оказался сильнее Бьорна Фратанджело из США. Данная встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Отметим, что Монфис ранее занимал шестое место в мировом рейтинге ATP. Это было в 2016 году. В данный момент он находится на 323-й строчке. Казахстанец в свою очередь удерживает за собой 25-ю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030845-bublik-nachnet-turnir-v-ssha-matchem-protiv-eks-shestoy-raketki-mira/