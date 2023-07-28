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Денис Евсеев пробился в полуфинал "Челленджера" в Астане

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Денис Евсеев
Денис Евсеев. Фото: Roberto Bettacchi/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (412-я ракетка мира) вышел в полуфинал турнира серии АТР Challenger в Астане с общим призовым фондом 40 тыс. долларов, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале мужского одиночного разряда Денис одолел представителя Беларуси Александра Згировского (657-я ракетка мира) со счетом 6:2, 6:4.

На корте теннисисты провели один час и десять минут. За это время Евсеев допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из семи.

За выход в финал Денис Евсеев сыграет с Янки Эрелем из Турции (357-я ракетка мира). Матч запланирован на 29 июля в 10:00 по времени Астаны.

Также свое выступление на "Челленджере" в Астане продолжает казахстанец Михаил Кукушкин. За право выйти в следующий круг он встретится с россиянином Евгением Карловским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2030491-denis-evseev-probilsya-v-polufinal-chellendzhera-v-astane/

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