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Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире WTA в Гамбурге

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Теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

Профессиональная казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (58-я ракетка мира) пробилась во второй круг турнира серии WTA 250 в немецком городе Гамбург, передает NUR.KZ.

В стартовом раунде женского одиночного разряда Юлия обыграла представительницу Франции Эльзу Жакмо (186-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:2, 6:4.

На корте теннисистки провели один час и 12 минут. За это время Путинцева допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из шести.

В следующем круге 28-летняя Юлия Путинцева встретится с победительницей пары Юле Нимайер (Германия) - Элла Зайдель (Германия).

Напомним, что общий призовой фонд турнира WTA 250 в Гамбурге составляет 259 тыс. долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2029881-yuliya-putintseva-uspeshno-startovala-na-turnire-wta-v-gamburge/

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