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Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире в Венгрии

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Теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Sebastien Bozon/Icon Sport via Getty Images

28-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (60-я ракетка мира) пробилась во второй раунд турнира серии WTA 250 в столице Венгрии - Будапешт, передает NUR.KZ.

В первом круге женского одиночного разряда Юлия обыграла украинку Катерину Володько (295-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 1:6, 6:2, 6:1.

На корте теннисистки провели около двух часов. За это время Путинцева сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-поинтов из 14.

За выход в четвертьфинал Юлия Путинцева встретится с американкой Клэр Лью (88-я ракетка мира). Игра запланирована на 19 июля в 19:30 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2029233-yuliya-putintseva-uspeshno-startovala-na-turnire-v-vengrii/

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