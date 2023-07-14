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Обидчица Рыбакиной вышла в финал "Уимблдона-2023"

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Теннисистка Онс Жабер
Онс Жабер. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Состоялись полуфинальные матчи теннисного турнира "Уимблдон-2023" в женском одиночном разряде. В финал пробились Онс Жабер (Тунис) и Маркета Вондроушева (Чехия), передает NUR.KZ.

Онс Жабер, которая в 1/4 финала выбила из турнира казахстанку Елену Рыбакину, в полуфинале оказалась сильнее второй ракетки мира Арины Соболенко (Беларусь). Данный матч завершился со счетом 6:7, 6:4, 6:3 в пользу Жабер.

Вондроушева в свою очередь остановила украинку Элину Свитолину. Для победы ей потребовалось два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:3.

Добавим, что финал состоится завтра, 15 июля на Центральном корте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028656-obidchitsa-rybakinoy-vyshla-v-final-uimbldona-2023/

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