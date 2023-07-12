Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Швеции

Юлия Путинцева. Фото: ANGELO CARCONI/POOL/AFP via Getty Images

Профессиональная казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (56-я ракетка мира) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 125 в шведском городе Бастад, передает NUR.KZ.

Во втором круге женского одиночного разряда Юлия прошла американку Кэти Волынец (125-я ракетка мира). При счете 6:0, 1:0 в пользу казахстанки ее соперница отказалась продолжать матч из-за травмы.

За 36 минут игрового времени Путинцева не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-поинта из трех.

За выход в полуфинал 28-летняя казахстанская теннисистка встретится с представительницей Испании Аленой Большовой (118-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028428-yuliya-putintseva-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-wta-v-shvetsii/