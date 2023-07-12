Битва Рыбакиной против Жабер: повторит ли казахстанка прошлогодний успех "Уимблдона"

Елена Рыбакина. Фото: Shi Tang/Getty Images

Сегодня, 12 июля, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проведет матч 1/4 финала турнира "Уимблдон-2023". Соперницей теннисистки станет Онс Жабер из Туниса, передает NUR.KZ.

Для обеих спортсменок данный матч будет являться принципиальным. Теннисистки встречались на корте в финале прошлогоднего "Уимблдона". Так что сегодняшняя игра станет реваншем.

Жабер, которая занимает шестое место в рейтинге WTA, будет пытаться всеми силами отыграться за то поражение. Рыбакиной же предстоит выдержать натиск и пробиться в полуфинал, тем самым приблизившись к главному матчу турнира.

Казахстанке на текущем розыгрыше "Большого шлема" сложнее. Рыбакина защищает титул, испытывая колоссальное давление на протяжении всего соревнования. Тем не менее, ее прошедшие матчи доказали, что Елена отлично справляется с внешними условиями и прессингом, а ее форма приближается к пиковой.

Онс Жабер. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Жабер тоже набрала неплохой ход. Ее матч в 1/8 финала против чешки Петры Квитовой выдался успешным и показательным. Она вполне может доставить проблемы Рыбакиной. Дополнительным стимулом для теннисисток может послужить тот факт, что "Уимблдон" покинула первая ракетка мира из Польши Ига Швентек, уступившая украинке Элине Свитолиной. Это немного разгрузит турнирную сетку.

Тем не менее, полуфинал, кто бы туда не вышел, будет крайне сложным. Скорее всего, Жабер или Рыбакину в этом раунде будет ждать опасная Арина Соболенко из Беларуси. Наверняка она справится в 1/4 с американкой Мэдисон Киз.

Однако сейчас спортсменкам нужно сконцентрироваться на сегодняшней встрече. Онс здорово проводит турнир. Не менее уверенно ведет его Рыбакина. Плюс на ее стороне подача.

Елена Рыбакина кортта. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Именно это может сыграть в матче решающую роль. К тому же, казахстанка держит высокий темп ударов, что может вынудить Жабер совершать ошибки. Онс в свою очередь одна из самых непредсказуемых теннисисток. Ее сложно читать. И Рыбакиной будет важно не давать Жабер оказывать постоянное давление на корте.

Матч будет непростым. Фавориткой является именно Рыбакина. Но это не значит, что ее ожидает легкая прогулка. Будет жесткая битва. И надеемся, что Елена повторит прошлогодний финальный успех.

Добавим, что ориентировочно матч начнется в 18:30 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028321-bitva-rybakinoy-protiv-zhaber-povtorit-li-kazahstanka-proshlogodniy-uspeh-uimbldona/