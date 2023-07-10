Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Михаил Кукушкин проиграл в финале "Челленджера" в США

Опубликовано:

Теннисист Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (262-я ракетка мира) уступил в финале турнира серии АТР Challenger в американском городе Блумфилд-Хилс, передает NUR.KZ.

В решающем матче одиночного разряда Михаил проиграл американцу Стиву Джонсону (219-я ракетка мира). Поединок продлился все три сета и завершился со счетом 4:6, 7:6, 6:7.

На корте теннисисты провели три часа и 15 минут. За это время Кукушкин сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-поинтов из десяти.

Отметим, что за свою карьеру 35-летний казахстанский теннисист выиграл 14 турниров серии "Челленджер" и один титул АТР 250 в одиночном разряде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027987-mihail-kukushkin-proigral-v-finale-chellendzhera-v-ssha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.