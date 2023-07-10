Михаил Кукушкин проиграл в финале "Челленджера" в США

Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (262-я ракетка мира) уступил в финале турнира серии АТР Challenger в американском городе Блумфилд-Хилс, передает NUR.KZ.

В решающем матче одиночного разряда Михаил проиграл американцу Стиву Джонсону (219-я ракетка мира). Поединок продлился все три сета и завершился со счетом 4:6, 7:6, 6:7.

На корте теннисисты провели три часа и 15 минут. За это время Кукушкин сделал четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-поинтов из десяти.

Отметим, что за свою карьеру 35-летний казахстанский теннисист выиграл 14 турниров серии "Челленджер" и один титул АТР 250 в одиночном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027987-mihail-kukushkin-proigral-v-finale-chellendzhera-v-ssha/