Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Михаил Кукушкин вышел в финал "Челленджера" в США

Опубликовано:

Теннисист Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (262-я ракетка мира) пробился в финал турнира серии АТР Challenger в американском городе Блумфилд-Хилс, передает NUR.KZ.

В полуфинале мужского одиночного разряда Михаил одолел местного теннисиста Тенниса Сандгрена (240-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:1.

Матч продлился один час и 24 минуты. За это время Кукушкин сделал две подачи навылет и реализовал пять брейк-поинтов из 11.

В финале 35-летний казахстанский теннисист встретится с еще одним представителем США Стивом Джонсоном (219-я ракетка мира). Игра запланирована на девятое июля в 23:00 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027942-mihail-kukushkin-vyshel-v-final-chellendzhera-v-ssha/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.