Михаил Кукушкин вышел в финал "Челленджера" в США

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (262-я ракетка мира) пробился в финал турнира серии АТР Challenger в американском городе Блумфилд-Хилс, передает NUR.KZ.

В полуфинале мужского одиночного разряда Михаил одолел местного теннисиста Тенниса Сандгрена (240-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:1.

Матч продлился один час и 24 минуты. За это время Кукушкин сделал две подачи навылет и реализовал пять брейк-поинтов из 11.

В финале 35-летний казахстанский теннисист встретится с еще одним представителем США Стивом Джонсоном (219-я ракетка мира). Игра запланирована на девятое июля в 23:00 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027942-mihail-kukushkin-vyshel-v-final-chellendzhera-v-ssha/