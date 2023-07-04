Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Александр Бублик вышел во второй круг "Уимблдона-2023"

Опубликовано:

Теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Профессиональный казахстанский теннисист Александр Бублик (26-я ракетка мира) успешно стартовал на турнире Большого шлема - "Уимблдон-2023", передает NUR.KZ.

В первом раунде мужского одиночного разряда Александр победил американца Маккензи Макдональда (54-я ракетка мира). Встреча продлилась четыре сета и завершилась со счетом 6:7, 6:4, 6:4, 6:4.

На корте теннисисты провели два часа и 50 минут. За это время Бублик сделал 24 подачи навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из 11.

Следующим соперником Александра Бублика станет еще один представитель США Джеффри Джон Вольф (48-я ракетка мира). Матч запланирован на пятое июля в 16:00 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027417-aleksandr-bublik-vyshel-vo-vtoroy-krug-uimbldona-2023/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.