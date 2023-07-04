Александр Бублик вышел во второй круг "Уимблдона-2023"

Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Профессиональный казахстанский теннисист Александр Бублик (26-я ракетка мира) успешно стартовал на турнире Большого шлема - "Уимблдон-2023", передает NUR.KZ.

В первом раунде мужского одиночного разряда Александр победил американца Маккензи Макдональда (54-я ракетка мира). Встреча продлилась четыре сета и завершилась со счетом 6:7, 6:4, 6:4, 6:4.

На корте теннисисты провели два часа и 50 минут. За это время Бублик сделал 24 подачи навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из 11.

Следующим соперником Александра Бублика станет еще один представитель США Джеффри Джон Вольф (48-я ракетка мира). Матч запланирован на пятое июля в 16:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027417-aleksandr-bublik-vyshel-vo-vtoroy-krug-uimbldona-2023/