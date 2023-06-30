"Уимблдон-2023": против кого Рыбакина начнет турнир

Елена Рыбакина кортта. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Состоялась жеребьевка основных соревнований крупного мирового турнира "Уимблдон-2023". По ее итогам определилась первая соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, передает NUR.KZ.

Защиту титула первая ракетка Казахстана начнет игрой против американской теннисистки Шелби Роджерс.

Елена Рыбакина на турнире будет играть под третьим номером. Казахстанке предстоит защитить звание победительницы "Уимблдона". В прошлом году она выиграла турнир, обыграв в финале Онс Жабер (Туинис) со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Также сеяным на турнире будет и Александр Бублик. Он получил 24-й номер посева.

Соревнования в основной сетке начнутся 3 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027001-uimbldon-2023-protiv-kogo-rybakina-nachnet-turnir/