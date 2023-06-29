Елена Рыбакина: Мечтаю прыгнуть с парашютом

Елена Рыбакина. Фото: Oscar J. Barroso / Europa Press Sports via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина озвучила свое желание прыгнуть с парашютом. Также в интервью Daily Mail она призналась, что пока это невозможно осуществить.

"Мне нравятся машины, однако у меня еще нет водительских прав, потому что не было времени заняться этим вопросом, так как я всегда в дороге.

Еще я люблю американские горки, и я довольно много каталась на них в США. После турниров это своего рода удовольствие. Я мечтаю прыгнуть с парашютом, но мои тренеры говорят, что сейчас неподходящее время. Думаю, они беспокоятся о посадке",- озвучила Рыбакина.

Напомним, Рыбакина примет участие в "Уимблдоне-2023". В прошлом году она победила на данном турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026775-elena-rybakina-mechtayu-prygnut-s-parashyutom/