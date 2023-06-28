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Александр Недовесов проиграл на парном турнире в Истборне

Опубликовано:

Теннисист Александр Недовесов
Александр Недовесов. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром не сумели выйти в полуфинал турнира АТР 250 в Истборне в парном разряде, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале парного разряда Недовесов и Эскобар уступил хорватскому дуэту Никола Мектич/Мате Павич в двух сетах. Итоговый счет - 4:6, 4:6.

На корте теннисисты провели один час и восемь минут. За это время Александр и Гонсало сделали две подачи навылет и допустил три двойные ошибки.

За выход в финал Никола Мектич и Мате Павич встретятся с победителем пары Ромен Арнеодо (Монако)/Сэм Вайссборн (Австрия) - Раджив Рам (США)/Джо Сэлисбери (Великобритания).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026703-aleksandr-nedovesov-proigral-na-parnom-turnire-v-istborne/

Автор: Кайсар Окасов
Александр Недовесов проиграл на парном турнире в Истборне

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