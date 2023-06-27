Елена Рыбакина: Я никогда не думала, что стану профессионалом в возрасте до 17 лет

Елена Рыбакина. Фото: t.me/RRaketkasi

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вспомнила, как связала свою жизнь с большим теннисом. В интервью Daily Mail она призналась, что даже не думала, что станет профессиональным спортсменом.

"У меня есть сестра, которая старше меня на три года, и мои родители всегда хотели занять нас, поэтому они водили нас на секцию гимнастики, а также мы катались на коньках.

Для гимнастики я уже была слишком высока, то же самое было и с фигурным катанием. После нескольких месяцев попыток тренеры сказали, что я хороша, но это бесполезно, потому что высокая, хотя мне было всего пять лет.

Мой отец любил теннис и немного поиграл, когда ему было чуть за 20. Когда мы пошли на теннис, моя сестра сразу сказала, что ей это не нравится. Мне понравилось с самого начала, хотя без сестры было тяжело. Я много играла, но, наверное, не думала, что стану профессионалом до 17 лет",- озвучила Рыбакина.

Добавим, что казахстанка примет участие в "Уимблдоне-2023". В прошлом году Рыбакина одержала победу на данном турнире "Большого шлема".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026579-elena-rybakina-ya-nikogda-ne-dumala-chto-stanu-professionalom-v-vozraste-do-17-let/