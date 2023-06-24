Бублик победил олимпийского чемпиона и вышел в финал турнира АТР 500 в Германии

Александр Бублик. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

26-летний казахстанский теннисист Александр Бублик (48-я ракетка мира) вышел в финал теннисного турнира категории АТР 500 в немецком городе Галле, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Александр одолел двукратного победителя Итогового турнира АТР и чемпиона Олимпийских игр-2020 немца Александра Зверева (22-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 7:5.

На корте теннисисты провели полтора часа. За это время Бублик сделал 14 подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из 5.

В решающем матче 26-летний казахстанский теннисист встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Андрей Рублев (Россия).

Отметим, что Александр Бублик впервые в карьере вышел в финал турнира категории АТР 500.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026241-bublik-pobedil-olimpiyskogo-chempiona-i-vyshel-v-final-turnira-atr-500-v-germanii/