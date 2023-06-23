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Бублик прошел Синнера и вышел в полуфинал турнира АТР в Галле

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Теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (48-я ракетка мира) пробился в полуфинал теннисного турнира категории АТР 500 в немецком городе Галле, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Александр прошел девятую ракетку мира из Италии Янника Синнера. При счете 7:5, 2:0 в пользу казахстанца Янник снялся с поединка из-за травмы.

За 52 минуты игрового времени Бублик сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из трех.

Отметим, что 26-летний казахстанский теннисист впервые в карьере победил Синнера. Ранее он трижды проиграл итальянцу.

В полуфинале Александр Бублик встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия) - Николас Харри (Чили).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026153-bublik-proshel-sinnera-i-vyshel-v-polufinal-turnira-atr-v-galle/

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